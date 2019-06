Co piąta firma nie dostaje kredytu

Firmy poszukujące finansowania bankowego na bieżącą działalność i inwestycje muszą być gotowe na trudności. Tego przynajmniej dowodzi badanie zrealizowane przez Instytut Keralla dla firmy faktoringowej NFG. Z zebranych danych wynika, że odmowy uzyskania kredytu doświadcza dziś średnio co 5. przedsiębiorca. To dość spory odsetek, zważywszy fakt, że przed trzema laty z kwitkiem odsyłano co 7. Ratunkiem dla firmy, której wniosek odrzucono, może być faktoring.

Kredyty coraz trudniej dostępne…

– Kredyty przez wiele lat były jednym z najpopularniejszych narzędzi finansowych. Dotychczasowe nasze badania wskazują, że wybiera je 42,1% przedsiębiorców z sektora MŚP. A wynika to głównie stąd, że przedsiębiorcy po prostu nie znają innych narzędzi wsparcia finansowego. Teraz, kiedy banki przykręcają kurek z kredytami, gros tych przedsiębiorców nie wie, skąd pozyskać środki na bieżącą działalność i inwestycje. Tymczasem negatywna ocena scoringowa w banku nie przekreśla szans na finansowanie, bo jest jeszcze faktoring, który można uzyskać szybko, łatwo i niższym kosztem. Chciałbym, aby przedsiębiorcy mieli tego świadomość – mówi Dariusz Szkaradek, prezes Zarządu firmy faktoringowej NFG.



…a faktoring coraz łatwiej

– Nie odstrasza nas finansowanie najmniejszych firm, które dla banków są niewiarygodne, i sektorów powszechnie uznawanych za ryzykowne. Stosowane przez nas metody oceny ryzyka pozwalają nam na podejmowanie takich decyzji. Specjalizujemy się w faktoringu online dla mikroprzedsiębiorców, głównie z branży budowlanej, transportowej i usługowej. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że wiele firm odrzuconych przez banki u nas otrzymuje niezbędne finansowanie – mówi Dariusz Szkaradek.

Tańsza alternatywa

Pierwsze trzy miesiące br. przyniosły kolejne zaostrzenie warunków przyznawania kredytów przedsiębiorcom. Za taki obrót spraw odpowiada szereg czynników. Wśród nich wymienić można np. wzrost ryzyka w niektórych branżach, np. w budowlanej, ale również wycofywanie się przez banki z produktów o niskiej rentowności. Rzeczywiście, na przestrzeni ostatnich lat sytuacja sektora bankowego nieco się pogorszyła. Dziś zmaga się on m.in. ze wzrostem kosztów, obciążeniami natury regulacyjnej i ciągle niskimi stopami procentowymi. Z danych Związku Banków Polskich wynika, że w minionym roku zwrot z kapitałów sektora bankowego okazał się o niemal połowę niższy aniżeli w 2011 roku. Z kolei zysk netto w styczniu br. osiągnął zaledwie 255 mln zł. Dla porównania, analogiczny wynik z 2013 roku to 1,75 mld zł.Optymizmem nie napawają też dane Krajowego Rejestru Długów, z których wynika, że wartość przeterminowanych należności, jakie mają spółki i mikroprzedsiębiorstwa wobec banków, wzrosła w ciągu roku o ponad ćwierć miliarda złotych (z 969 mln zł do 1,2 mld zł), a odsetek firm, które przestały terminowo spłacać kredyty w bankach, wzrósł o 30%. Nic więc dziwnego, że banki postanowiły zaostrzyć kryteria udzielania kredytów dla firm.Najnowszy raport Instytutu Keralla na zlecenie firmy faktoringowej NFG „Percepcja faktoringu w MŚP”, wskazuje, że w 2019 roku 20,6% przedsiębiorstw spotkało się z odmową kredytu ze strony banku. W 2016 roku takiej odmowy doświadczyło 14,1% przedsiębiorców. Widać więc, że dostępność kredytów firmowych w Polsce spada, co oznacza, że coraz więcej właścicieli ubiegających się o kredyt, nie otrzymuje niezbędnego wsparcia.Najbardziej stratne w tym przypadku są JDG-i (20,6% wskazań) i małe spółki (24,1%), a także przedsiębiorcy prowadzący działalność usługową (22,6%) i produkcyjną (22,1%). Nieco rzadziej odmowę słyszały firmy średnie (13%) oraz działające w branży handlowej (15,4%).Od firm, które ubiegają się o kredyt, banki wymagają zazwyczaj PIT-u, księgi przychodów i rozchodów czy wyciągów z konta. W przypadku eFaktoringu takich wymagań nie ma. Finansowanie faktur odbywa się w całości przez Internet i nie potrzeba do tego wielu formalności. Dodatkowo, w przeciwieństwie do kredytu, umowa faktoringowa jest umową nienazwaną. Strony mogą całkowicie zrezygnować z zawarcia umowy w formie pisemnej i zawrzeć ją w tzw. formie dokumentowej.Często też, tam gdzie banki odmawiają przedsiębiorcom finansowania, rezygnując na przykład z mniej rentownych usług, faktoring oferowany przez fintechy staje się ostatnią deską ratunku dla firm.Faktoring jest również tańszą i bezpieczniejszą dla przedsiębiorcy opcją niż kredyt. Nie obciąża budżetu firmowego dodatkowymi kosztami w formie comiesięcznych rat kredytowych. Opłata za usługę pobierana jest z dołu i stanowi jednorazowy koszt. Warto podkreślić, że w przypadku faktoringu, przedsiębiorca otrzymuje pieniądze, które i tak mu się należą – tyle że firma faktoringowa wypłaca mu je od razu. Przedsiębiorca nie odczuwa więc negatywnych skutków opóźnień w płatnościach od kontrahenta, nie jest narażony na utratę płynności finansowej i na ryzyko zatorów płatniczych. Faktoring pozwala świadomie zarządzać należnościami w przedsiębiorstwie, a pieniądze uwolnione z faktur można przeznaczyć na bieżące wydatki, rozwój, inwestycje czy uregulowanie zobowiązań.