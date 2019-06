Polacy planują wakacje, ale nie wydatki

Wprawdzie plany na wakacje mamy opracowane dość dokładnie, to jednocześnie okazuje się, że planowanie budżetu na urlop nie jest kwestią, którą aż nadto zaprzątalibyśmy sobie umysł. Z badania zrealizowanego na zlecenie Santander Consumer Banku wynika, że niemal co trzeci z nas nie przewiduje żadnego wydatku związanego z urlopem.

Polacy doceniają korzystanie z karty kredytowej podczas podróży

– Dzięki świadomemu korzystaniu z karty możemy odroczyć pewne płatności, co pozwoli nam długofalowo planować większe wydatki, takie jak wakacyjny wypoczynek. Konsumenci coraz częściej dostrzegają tę możliwość – przekonuje Agnieszka Kociemska, Zastępca Dyrektora Pionu Kredytów Konsumenckich Santander Consumer Banku.



– Karta daje właścicielowi poczucie bezpieczeństwa finansowego i może zwiększać swobodę w podróżowaniu. To bardzo ważne, aby podczas urlopu być przygotowanym na różne ewentualności – dodaje Agnieszka Kociemska z Santander Consumer Banku.

– Może być to też moneyback za zakupy, sięgający nawet do 360 złotych w skali roku, który obok bezpłatnego car assistance może wspierać nie tylko podczas wakacyjnych wyjazdów – uzupełnia.



Najczęściej deklarowane przez Polaków wakacyjne wydatki mieszczą się pomiędzy kwotą 501 a 1000 złotych per capita (18,6 proc.). Z kolei 15,7 proc. planuje wydać na wakacje pomiędzy 1 000 a 2 000 złotych. Zgodnie z danymi travelplanet.pl, zagraniczne wakacje w tym roku kosztują średnio 2 485 złotych od osoby. Kwotę pozwalającą na taki wydatek, tj. powyżej 2 000 złotych zaplanowało w domowych budżetach jedynie 19,5 proc. badanych.Najwięcej osób, które przewidziały wydatki na urlop znajdziemy w dużych miastach (między 250 a 500 tys.), oraz w małych miejscowościach (do 50 tys. mieszkańców). Z kolei na wsiach najwięcej jest osób, które na urlop się nie wybierają (41 proc. nie planuje takiego wydatku). W skali całego kraju planów wydatków urlopowych nie ma co trzeci z nas.W najlepszej sytuacji, jeśli chodzi o zasobność wakacyjnego portfela, są mieszkańcy metropolii (powyżej 500 tys. mieszkańców). W tej grupie aż połowa poniesie wydatek większy niż 1 000 złotych na osobę. Najmniej pieniędzy poświęcą na ten cel mieszkańcy wsi. Jedynie 23 proc. planuje wydać więcej niż 1 000 złotych per capita na letni wypoczynek. W przypadku mieszkańców małych (do 50 tys.), średnich (do 250 tys.) i dużych miast (do 500 tys.) ten udział wynosi odpowiednio: 38,1 proc, 39,1 proc. i 34,6 proc.W finansowaniu wydatków związanych z wakacjami może być pomocna karta kredytowa. Prawie połowa badanych dostrzega pozytywne aspekty korzystania z niej podczas urlopu.W podróży kartą kredytową Polacy najchętniej płaciliby za paliwo (25,6 proc.), rezerwację noclegów (12,8 proc.) oraz wyżywienie (11,9 proc.). Polacy pytani o największe zalety korzystania z karty kredytowej podczas wyjazdów obok wygody (27 proc.) oraz możliwości płacenia w obcej walucie (18,1 proc.) podają także posiadanie pieniędzy „na czarną godzinę” (10,6 proc.).Agnieszka Kociemska zwraca uwagę na dodatkowe usługi udostępniane z kartą kredytową, np. ubezpieczenie.