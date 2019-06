TFI: wartość aktywów netto V 2019

Analizy Online oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami przedstawiają najnowszą odsłonę comiesięcznego raportu poświęconego wartości aktywów krajowych TFI. Okazuje się, że u schyłku maja br. ich poziom osiągnął 255,7 mld zł, co względem kwietnia oznacza spadek o 2 mld zł (-0,8%). Jest to efektem przede wszystkim mało sprzyjającej koniunktury na globalnych rynkach kapitałowych. Bilans sprzedaży okazał się bowiem dodatni (+0,3 mld zł).

Największym spadkiem (-1,6 mld zł) wykazały się aktywa netto w funduszach akcji. Za taki obrót spraw odpowiadał tak ujemny wynik zarządzania większości funduszy, jak i odpływy netto. Spadki aktywów objęły w równym stopniu fundusze akcji polskich jak i zagranicznych.W maju pozytywnie wyróżniły się fundusze dłużne - jeden z nielicznych segmentów, w których wartość aktywów wspięła się w górę. U schyłku miesiąca zgromadzono w nich 104,5 mld zł, a więc o +0,9 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej. Największe wzrosty odnotowały fundusze dłużne uniwersalne długoterminowe (+0,5 mld zł), co jest następstwem przeniesienia środków pomiędzy funduszami w ramach jednego TFI. Tym można tłumaczyć również spadek aktywów w grupie funduszy dłużnych papierów skarbowych (-0,4 mld zł). O kilkaset milionów złotych wzrosły za to aktywa w funduszach obligacji korporacyjnych i dłużnych skarbowych długoterminowych – w tych dwóch wypadkach to zasługa wzrostu wartości środków w wielu funduszach reprezentujących te grupy – w wyniku zarówno napływów netto oraz dodatnich stóp zwrotu. W przypadku funduszy dłużnych skarbowych długoterminowych pomogły spadające rentowności, a więc rosnące ceny obligacji na całym świecie w maju.Od początku roku najmocniejszy wzrost aktywów odnotowały NN Investment Partners TFI oraz Forum TFI – w obydwu wypadkach wartość środków wzrosła o przeszło +1 mld zł. Największym TFI oferującym fundusze rynku kapitałowego pozostaje PKO TFI z prawie 35 mld zł aktywów pod zarządzaniem. Ipopema TFI jest z kolei liderem rynku funduszy niepublicznych z prawie 50 mld zł aktywów netto.