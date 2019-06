Praca na emeryturze? Pilnuj limitu!

Sytuacją idealną byłoby, gdyby otrzymywana z ZUS emerytura wystarczała na godny standard życia. Tak niestety nie jest. Dlatego też całkiem pokaźna rzesza osób pobierających z ZUS emeryturę czy rentę nie zaprzestaje pracy zarobkowej. Na przestrzeni ostatnich 4 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o około 30 procent. Ile może dorobić emeryt?

– Pilnować wysokości swoich dochodów muszą natomiast osoby dorabiające, które są na wcześniejszej emeryturze czy rencie. W ich przypadku obowiązują, bowiem limity kwot, jakie można dodatkowo zarobić – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Dobra wiadomość jest taka, że od 1 czerwca 2019 obowiązują nowe, wyższe limity, czyli można dorobić więcej – dodaje rzeczniczka.

- Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przychód z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne np. z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej czy umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcą – mówi Iwona Kowalska-Matis.

- Każdy wcześniejszy emeryt lub rencista, który ma dodatkowe źródło przychodu musi sprawdzać górne granice, do których może dorabiać bez ryzyka uszczuplenia świadczeń z ZUS – dodaje.



jeśli suma dodatkowego przychodu nie przekroczy 3465,70 zł miesięcznie, emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości, uzyskanie przychodów w granicach od 3465,70 zł do 6436,30 zł, spowoduje zmniejszenie wypłat z ZUS. przekroczenie kwoty przychodów w wysokości 6436,30 zł, będzie skutkowało zawieszeniem wypłaty emerytury lub renty w danym miesiącu.

Wszystko zależy od tego, czy dorabiający emeryt osiągnął już wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna. Jeśli tak, to nie musi się niczym martwić - otrzyma zarówno wynagrodzenie, jak i pełną emeryturę.Limity zarobków są uwarunkowane wysokością przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, którą ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego za kwartał kalendarzowy. Najświeższe limity odnoszą się do okresu od 1 czerwca 2019 do 31 sierpnia 2019 roku. W tym czasie osoby pobierające wcześniejsze emerytury oraz renciści mogą dorobić maksimum 3465,70 zł. Jeśli ich pensja przekroczy poziom 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i nie przewyższy jego 130 proc. (6436,30 zł), to wówczas świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, nie więcej jednak niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. Przypomnijmy, że w 1 kwartale 2019 roku przeciętne wynagrodzenia wyniosło 4950,94 złote.W przypadku umowy o dzieło z innym niż własny pracodawca emeryt lub rencista może dorabiać bez ograniczeń, bo jest to umowa nieoskładkowana.Nowe limity, po przekroczeniu, których dorabiający wcześniejszy emeryt lub rencista powinien powiadomić ZUS: