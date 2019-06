Wakacje niosą kłopoty finansowe

Idą wakacje, a wraz z nimi - kłopoty finansowe. Z upływem maja skończył się bowiem miesiąc, w którym najmniej osób w skali całego roku odczuwa problemy z budżetem domowym. Od czerwca przybywa Polaków, którzy utyskują na finansową sferę swojego życia. Badania zrealizowane dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor wskazują, że w maju na kłopoty finansowe wskazuje co 50-ty badany. W czerwcu jest to już co 25-ta osoba, a w sierpniu 10% Polaków. Największe nawarstwienie problemów przypada na przełom roku.

Od 2 proc. w maju, przez 4 proc. w czerwcu aż po 15 proc. we wrześniu, co oznacza, że wraz z rozpoczęciem roku szkolnego kłopoty finansowe pukają do drzwi co siódmego domu. Październik przynosi chwilę wytchnienia, ponieważ wówczas problemy finansowe doskwierają 8 proc. badanych. Listopad okazuje się zdecydowanie mniej łaskawy - pytanie o źródła finansowania bieżących potrzeb zadaje sobie już co 9. badany. To i tak nic w porównaniu z grudniem, gdy o trudnościach finansowych wspomina już niemal 2/3 Polaków. Z wydatków bożonarodzeniowych wychodzimy przez koleje miesiące.Zaczyna się czerwiec, a wraz z nim letnie wyjazdy, urlopy z rodziną, obozy dla dzieci, później wydatki na wyprawki szkolne. Do tego dochodzi też często remont pokoi dziecięcych, bo ich lokatorzy wyrastają z dotychczasowego stylu, zakup nowego sprzętu komputerowego, opłaty za zajęcia pozalekcyjne. Wydatki się piętrzą i rośnie odsetek osób, które wskazują, że w danym miesiącu mają finansowe trudności.Problemy z pieniędzmi w letnie miesiące częściej dotykają osoby, przed 55 rokiem życia, a także co może wydać się zaskakujące osoby bez dzieci. Najwyraźniej w ich przypadku plany okazują się bardziej ambitne niż finansowe możliwości.Gdy w okresie czerwiec-sierpień na niewystarczający budżet wskazuje 19 proc. rodziców, to wśród bezdzietnych ankietowanych jest to 27 proc. Pokazuje to, że rodzice lepiej przygotowują się do wakacyjnych wydatków i w większym stopniu dostosowują je do domowego budżetu. Przed częstszymi kłopotami finansowymi w okresie letnim, nie chroni też mieszkanie z rodzicami. Wśród osób, które ukończyły 18 lat i nie wyprowadziły się na swoje, do pustki w portfelu w okresie czerwiec- sierpień przyznaje się co czwarty (26 proc.), podczas gdy wśród mieszkających samodzielnie mówi o tym co piąty (19 proc.).W ujęciu geograficznym w czerwcu zdecydowanie częściej niż w pozostałych regionach brakuje pieniędzy mieszkańcom woj. lubuskiego i opolskiego. W sierpniu na większą skalę na kłopoty finansowe narzekają mieszkańcy Małopolski i Wielkopolski.Jak wynika z informacji od wierzycieli wpisujących dłużników do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor, zalegającym zdarza się w wakacje przekładać płatności czynszu na wrzesień czy październik, aby w ten sposób zwiększyć możliwości finansowe. Sytuacja powtarza się w grudniu, gdy brakuje na organizację świąt Bożego Narodzenia. Podobnie też dzieje się z innymi płatnościami. Niestety jest to prosta droga do kłopotów finansowych, bo uzbierane w ten sposób zaległości trzeba w końcu spłacić, a na zaległe nakładają się nowe rachunki i znów wydatek staje się znaczący. Dane o opóźnionych płatnościach zgłoszonych do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor pokazują, że nie należy bagatelizować nawet najmniejszych sum. Niemal 380 tys. osób zgłoszonych przez wierzycieli do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor ma do zwrotu nie więcej niż 1 tys. zł. Wygląda jednak na to, że dochodzą do punktu, w którym trudno im uregulować nawet kilkaset złotych.