Całkowity koszt kredytu hipotecznego, czyli czym jest RRSO?

Analizując oferty kredytów hipotecznych, wiele osób bierze pod uwagę przede wszystkim oprocentowanie. Wskaźnikiem, który pozwala precyzyjnie określić koszty kredytu (i co za tym idzie porównać jego opłacalność z propozycjami innych banków) nie są jednak odsetki, lecz RRSO.

To właśnie wartość RRSO w precyzyjny sposób pokazuje, ile w rzeczywistości zapłacimy za pożyczone pieniądze. Umożliwia także szybkie porównanie opłacalności dostępnych na rynku kredytów - wyjaśnia Marcin Kajzerek, ekspert finansowy z oddziału firmy Alex T. Great Finanse i Nieruchomości w Żorach.

Najważniejsze elementy RRSO

prowizja,

koszt odsetkowy,

koszt wyceny nieruchomości,

koszt ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od ryzyka utraty pracy,

koszt ubezpieczenia nieruchomości,

opłaty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego,

opłaty związane z obsługą karty kredytowej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. vege - Fotolia.com Czym jest RRSO? RRSO zawiera w sobie nie tylko koszt odsetek, ale również prowizji, ubezpieczenia oraz wszystkich innych opłat dodatkowych przy zaciągnięciu kredytu.

Odsetki to element, na który najczęściej zwracają uwagę klienci. Budzi on zdecydowanie najwięcej emocji spośród wszystkich składników RRSO. Odsetki są realnym zyskiem banków – ich wysokość uzależniona jest od oprocentowania kredytu. Wyliczane od marży (zysku banku), a także wskaźnika WIBOR – nie przewyższają zazwyczaj wartości 3,5% – 4% w skali roku – wyjaśnia Marcin Kajzerek.

Koszt takiej usługi wynosi od 137 zł do 450 zł (dotyczy mieszkań i działek budowlanych) oraz od 650 zł do 850 zł w przypadku domów - tłumaczy ekspert Alex T. Great.

Jeśli kredytobiorca przekracza 65. lub 70. rok życia, z uwagi na zwiększone ryzyko, banki często narzucają takie ubezpieczenie - dodaje.

Jeśli klient nie chce skorzystać z polisy zaproponowanej przez bank, może skorzystać z polisy na życie, którą zawarł wcześniej (może to być także polisa grupowa) lub wybrać ubezpieczenie z oferty rynkowej. W takich przypadkach koszty będą zależały od innych czynników - wyjaśnia Marcin Kajzerek.

Przed zawarciem polisy warto dokładnie porównać dostępne na rynku oferty. Wybór tej najtańszej (w porównaniu z innymi o tym samym, najkorzystniejszym dla ubezpieczającego zakresie) pomoże zaoszczędzić nawet kilkaset złotych rocznie. W perspektywie kilkudziesięciu lat kredytowania oszczędności będą więc naprawdę duże - tłumaczy Marcin Kajzerek.

Choć zgodnie z prawem banki mają obowiązek oferowania darmowego konta do obsługi kredytu, często uzależniają brak opłat od konieczności spełnienia określonych wymagań. Może być to np. comiesięczne przesyłanie wynagrodzenia na konto. Jeżeli klient nie spełni warunków umowy, oprocentowanie kredytu hipotecznego może zostać podniesione o 1%, a za obsługę konta trzeba będzie dodatkowo zapłacić - wyjaśnia ekspert.

Całkowity koszt kredytu - nie odsetki, lecz RRSO

