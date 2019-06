Przelewy Elixir w V 2019 r.

W piątym miesiącu bieżącego roku w systemie Elixir udało się rozliczyć 160,43 mln transakcji o łącznej wartości 465,88 mld zł. To mniej niż miesiąc temu, kiedy to doszło do 166,88 mln transakcji o wartości 493,01 mld zł. W systemie obsługującym rozliczenia w euro przetworzonych zostało 3,4 mln transakcji o wartości 19,09 mld euro. W systemie Express Elixir przekroczono, po raz pierwszy w historii systemu, poziom dwóch milionów transakcji (2,08 mln przelewów o wartości 3,56 mld zł.).

Liczba i wartość operacji w systemie Elixir W maju 2019 r. KIR rozliczył w systemie Elixir 160,43 mln transakcji o łącznej wartości 465,88 mld zł.

Liczba i wartość operacji w systemie Euro Elixir W systemie Euro Elixir rozliczono 3,4 mln komunikatów o wartości 19,09 mld euro

Liczba i wartość operacji w systemieExpress Elixir W systemie Express Elixir w maju br. rozliczono 2,08 mln transakcji o wartości 3,56 mld zł.

W porównaniu z majem 2018 roku liczba transakcji w systemie Elixir wzrosła o 7 proc. (160,43 mln komunikatów vs 149,92 mln komunikatów), a wartość o 11 proc. (465,88 mld zł vs 418,9 mld zł)Rekordowy w tym miesiącu był dzień 13 maja, kiedy to przetworzono w systemie Elixir 12 mln komunikatów o wartości 23,9 mld zł.W Euro Elixir, w maju 2019 r. rozliczono 3,4 mln transakcji o wartości 19,09 mld euro. W maju 2018 r. przetworzono 2,6 mln komunikatów o wartości 14,38 mld euro. W ujęciu r/r liczba transakcji wzrosła o 31 proc., a ich łączna wartość zwiększyła się o 33 proc. W analizowanym miesiącu rekordowym dniem pod względem liczby rozliczonych komunikatów był 2 maja – system przetworzył wówczas 192 tys. transakcji o łącznej wartości 1,03 mld euro.W systemie Express Elixir, umożliwiającym realizację przelewów natychmiastowych oraz przelewów na numer telefonu (pomiędzy indywidualnymi użytkownikami systemu BLIK), w maju br. rozliczono 2,08 mln transakcji o wartości 3,56 mld zł. To pierwszy miesiąc w historii systemu, kiedy liczba transakcji przekroczyła dwa miliony. W maju 2018 r. w systemie Express Elixir zrealizowano 897,34 tys. transakcji o wartości 2,32 mld zł. Liczba zrealizowanych przelewów natychmiastowych, w porównaniu do maja 2018 r. zwiększyła się aż o 132 proc., a wartość wzrosła o 53 proc. Najwyższą w tym miesiącu dzienną liczbę transakcji odnotowano 10 maja – przetworzono wówczas 122,03 tys. przelewów natychmiastowych o wartości 239,04 mln zł.