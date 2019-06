Indeks BIK: popyt na kredyty w V 2019 r.

Jak potwierdzają najświeższe notowania mierzonego przez Biuro Informacji Kredytowej wskaźnika BIK Indeks, w maju - w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku - wartość zaciąganych kredytów mieszkaniowych spadła o 9%. Średnia kwota wnioskowanego kredytu podążyła w przeciwnym kierunku, osiągając 273,36 tys. zł, co względem maja 2018 oznacza wzrost na poziomie 10%.

- Majowa ujemna wartość indeksu wynika jedynie z dużego spadku liczby osób wnioskujących o kredyt. Średnia wartości wnioskowanego kredytu w okresie roku wzrosła o 10% - mówi prof. Waldemar Rogowski, Główny Analityk Biura Informacji Kredytowej.

- Po pięciu miesiącach widać już, co przewidywaliśmy pod koniec zeszłego roku, że rok 2019 na rynku kredytów mieszkaniowych będzie bardzo interesujący. Utrzymuje się zainteresowanie finansowaniem nabycia nieruchomości kredytem bankowym, ale tylko wysokokwotowym. Może niepokoić spadek liczby wnioskujących o kredyty mieszkaniowe, w maju było ich najmniej w całym 2019 r. W porównaniu do kwietnia liczba wnioskodawców spadła o prawie 1/3 (28%) – puentuje prof. Rogowski.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Fantasista - Fotolia.com Jaki popyt na kredyty mieszkaniowe? W maju 2019 roku wartość zaciąganych kredytów mieszkaniowych spadła o 9%.

- Niski majowy odczyt Indeksu za maj br. znajdzie odzwierciedlenie w wartości sprzedaży kredytów w czerwcu i lipcu 2019 r., bowiem kredyt mieszkaniowy uruchamiany jest ok. 1 do 2 msc. od złożenia wniosku kredytowego, zapytania do BIK – dodaje Główny Analityk BIK.



Najświeższe dane dowodzą, że ostatnia wartość BIK Indeks - Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (BIK Indeks – PKM), wskaźnika informującego o rocznej dynamice wartości wnioskowanych kredytów mieszkaniowych, osiągnęła - 9,0%, co oznacza, że w piątym miesiącu tego roku, w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę o 9% niższą niż w analogicznym miesiącu rok wcześniej. Osiągnięty wynik jest jednocześnie o 25,2 p.p. niższy od zanotowanego w kwietniu Te spadki nie są dużym zaskoczeniem, bo wprawdzie cztery tegoroczne Indeksy były dodatnie, ale już w odczycie z poprzedniego miesiąca w porównaniu do marcowego, zauważalny był spadek wartości.Łącznie w maju 2019 r. o kredyt mieszkaniowy zawnioskowało 30,76 tys. osób w porównaniu do 37,18 tys. rok wcześniej – jest to spadek o 17,3%. Natomiast średnia kwota wnioskowanego kredytu mieszkaniowego w maju 2019 r. wyniosła 273,36 tys. zł, tj. o 10,0% więcej niż rok wcześniej.