Faktoring wychodzi z niszy?

Jak wynika z najnowszej odsłony Barometru EFL, w II kwartale br. korzystanie z faktoringu zadeklarowało 7,5 proc. reprezentantów sektora MŚP, trzy miesiące wcześniej odsetek ten sięgał 6 proc. Rosnące znaczenie tego rozwiązania znajdują swoje potwierdzenie również w najświeższych danych odnośnie sprzedaży. W okresie styczeń-marzec br. firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) sfinansowały wierzytelności warte 62,6 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 18,4 proc.



– Po pierwsze, jeszcze wiele firm w Polsce nie miało do czynienia z faktoringiem. Z badania EFL wynika, że sięga po niego 1 na 13 mikro-, małych lub średnich firm, co oznacza, że zdecydowana większość jeszcze nie zapoznała się z zaletami tego narzędzia finansowego. Jednak świadomość zalet i korzyści wynikających z faktoringu rośnie, co widać po wynikach firm faktoringowych, i kolejne lata powinny być dalszym okresem dynamicznego rozwoju faktoringu w Polsce. Po drugie, faktorzy dostosowują swoją ofertę do specyfiki klientów – pojawiają się dedykowane usługi dla najmniejszych firm, które dotychczas nie były grupą docelową faktorów, ze względu na ich specyfikę i profil ryzyka; czy faktoring dla bardzo dużych korporacji, w ramach których możemy obsłużyć tysiące odbiorców jednego klienta. – mówi Stanisław Atanasow, prezes zarządu Eurofactor Polska S.A.



Kliknij, aby powiekszyć fot. Coloures-Pic - Fotolia.com Faktoring Eksperci Eurofactor Polska S.A. podkreślają, że rynek faktoringowy w całym 2019 roku będzie rósł w dwucyfrowym tempie.

Jeżeli przyjrzeć się źródłom, z których Polacy czerpią środki na finansowanie przedsiębiorstw, to okaże się, że najpopularniejsze są środki własne . Firmy, które decydują się na zewnętrzne źródła pozyskiwania środków na działalność bądź inwestycje, najczęściej wybierają kredyt bankowy. Istotnym kryterium przy wyborze jest krótki czas oczekiwania na decyzję, niskie opłaty oraz minimum formalności. Co ciekawe, ten właśnie zestaw cech posiada ciągle relatywnie mało popularny faktoring.Jak jednak podkreślają eksperci Eurofactor Polska S.A., w bieżącym roku rynek faktoringowy ma rosnąć w dwucyfrowym tempie, a dynamika tego sektora ma być w głównej mierze pokłosiem dwóch czynników.Z „Barometru EFL” wynika, że w II kwartale br. swoją działalność faktoringiem planuje finansować 7,5 proc. Mikro-, małych i średnich firm. Najczęściej decydują się na niego firmy średnie (14,2 proc. wskazań), podczas gdy wśród małych firm ten odsetek jest niemal o połowę niższy (7,5 proc.), a w przypadku najmniejszych przedsiębiorstw wynosi zaledwie 3,5 proc. Z faktoringu najczęściej korzystają firmy transportowe – blisko 11 proc. i produkcyjne – 10 proc. Nieco mniejsze zainteresowanie obserwujemy w usługach – 8 proc. wskazań.Z danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) wynika, że w I kwartale 2019 roku przedsiębiorcy najczęściej wybierali faktoring pełny krajowy. Wartość wierzytelności sfinansowanych przy użyciu tego instrumentu wyniosła 31,7 mld zł, co stanowi nieco ponad połowę obrotów (51 proc.). Na drugim miejscu znalazł się faktoring krajowy niepełny z udziałem na poziomie 33 proc. W sumie z usług firm należących do PZF korzysta niemal 16 tys. przedsiębiorców.