Fizjoterapeuta a obowiązki ubezpieczeniowe po 1 czerwca 2019

Wraz z początkiem bieżącego miesiąca w życie weszło rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Na mocy nowych przepisów do posiadania OC zobligowani zostali wszyscy fizjoterapeuci prowadzący działalność gospodarczą. Co daje taka polisa? Czy gwarantuje dostateczną ochronę?

– Nowe przepisy prawa, umożliwiające fizjoterapeucie rejestrację własnej praktyki zawodowej są odpowiedzią na postulaty środowiska. Dziś każdy fizjoterapeuta prowadzący własną działalność gospodarczą może wybrać formę jej wykonywania, natomiast niezależnie od podjętej decyzji, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC. Polisy dla podmiotu leczniczego i praktyki fizjoterapeutycznej różnią się wysokością sum ubezpieczenia. Jako podmiot leczniczy fizjoterapeuci muszą posiadać wyższe sumy ubezpieczenia. Jest to minimum 75 tys. euro na jedno i 350 tys. euro na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Z kolei dla praktyki fizjoterapeutycznej, te kwoty wynoszą odpowiednio – 30 tys. euro i 150 tys. euro – mówi Andrzej Twardowski, Dyrektor Biura Ubezpieczeń Medycznych i OC w INTER Polska.

– W zależności od wybranego wariantu ochrona ubezpieczeniowa obejmuje nie tylko OC obowiązkowe, ale także ubezpieczenie od naruszenia praw pacjenta, ochronę prawną w życiu zawodowym i prywatnym, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na wypadek ekspozycji na materiał zakaźny HIV/WZW czy ubezpieczenie na wypadek agresji pacjenta – mówi Andrzej Twardowski z INTER.

Własna działalność gospodarcza w formie praktyki fizjoterapeutycznej

Własna działalność gospodarcza w formie podmiotu leczniczego

Praca na etacie

Praca na umowie zleceniu

– Fizjoterapeuci powinni pamiętać, że mając polisę obowiązkową, zgodnie z decyzją Ustawodawcy są ubezpieczeni tylko w zakresie szkód osobowych powstałych w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych. To znaczy, że ochroną nie są objęte chociażby szkody w mieniu pacjentów, czy szkody u osób postronnych przebywających na terenie placówki. Taką ochronę można dokupić w formie ubezpieczenia OC dobrowolnego. Wykonując zawód fizjoterapeuty, warto pamiętać, że jest to zawód wysokiego ryzyka. Zakup polisy to z jednej strony obowiązek wynikający z ustawy w przypadku osób prowadzących działalność, z drugiej to obowiązek wobec siebie i pacjentów – podkreśla Andrzej Twardowski.



Obecnie fizjoterapeuci mogą wykonywać swój zawód w nowej formie indywidualnych lub grupowych praktyk zawodowych. Podobnie jak ma to miejsce w przypadku pielęgniarek i położnych, są przy tym zobligowani do spełnienia określonych warunków, jakie ustawodawca przewidział dla działalności leczniczej. Od 1 czerwca bieżącego roku jednym z nich jest obowiązek posiadania polisy ubezpieczenia OC Powyższa powinność dotyczy tych przedstawicieli zawodu, którzy posiadają własną działalność gospodarczą . Zobaczmy, co w praktyce oznacza konieczność wykupienia polisy OC?Od 01 czerwca br. INTER oferuje dedykowany pakiet ubezpieczeń INTER Fizjoterapeuta, który jest w pełni dostosowany do obowiązujących przepisów prawnych i powstał w wyniku ścisłej współpracy ze środowiskiem fizjoterapeutycznym. Posiada on rekomendację Stowarzyszenia Fizjoterapia Polska.Po 1 czerwca 2019 roku, chcąc zarejestrować praktykę fizjoterapeutyczną w Krajowej Izbie Fizjoterapeutów, należy wykazać się polisą obowiązkowego ubezpieczenia OC podmiotu wykonującego działalność leczniczą z odpowiednimi sumami gwarancyjnymi. Jest to obowiązek wynikający z ustawy o działalności leczniczej. Brak polisy uniemożliwi rejestrację praktyki fizjoterapeutycznej w rejestrze i w konsekwencji także prowadzenie dalszej działalności w tej formie.Co z fizjoterapeutami, którzy mają podmiot leczniczy i już wcześniej kupili polisę obowiązkowego ubezpieczenia - czy muszą podjąć jakieś działania związane z ubezpieczeniem po 01.06.2019? Nie. Jeśli nie chcą przerejestrować podmiotu i zamieniać go w praktykę fizjoterapeutyczną, to nie muszą podejmować żadnych działań. Obecna polisa ubezpieczenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą jest ważna i nie trzeba jej zmieniać.W przypadku fizjoterapeutów pracujących na etacie, których ustawodawca nie objął nowym obowiązkiem zakupu ubezpieczenia, dobrym zabezpieczeniem jest dobrowolna polisa OC. Obecnie jako pracownik etatowy fizjoterapeuta ponosi bowiem odpowiedzialność za szkody wyrządzone pracodawcy do wysokości trzech wynagrodzeń. Jeśli więc pracodawca był ubezpieczony na niskie kwoty, a szkoda była wysoka, koszty mogą być pokryte z pensji fizjoterapeuty. Dobrowolna polisa OC chroni majątek w sytuacji, w której fizjoterapeuta popełni błąd w sztuce i sąd uzna, że musi naprawić szkodę, wypłacając odszkodowanie, zadośćuczynienie bądź rentę. W takiej sytuacji ubezpieczyciel pokryje koszty do wysokości sum gwarancyjnych polisy, którą posiadamy.Jeszcze inną sytuację mają fizjoterapeuci pracujący na umowach zlecenie. Wprawdzie ta grupa także nie musi mieć obowiązkowego OC, jednak trzeba pamiętać, że w myśl przepisów pracując na zlecenie – fizjoterapeuta ponosi odpowiedzialność do pełnej wysokości szkody. Praca bez ubezpieczenia wiąże się więc z ekstremalnym ryzykiem. Sąd może zadecydować, że fizjoterapeuta, który popełnił błąd, musi pokryć koszt operacji, wypłacić zadośćuczynienie za ból i cierpienie pacjenta, a nawet zdecydować o rencie dla pacjenta, który stracił możliwość powrotu do pracy. Przy takim wachlarzu ryzyk posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia OC jest oczywistym wyborem.