Zadłużenie Polaków - wysokie i niskie

Przed nami wyniki najnowszej odsłony zrealizowanego przez Związek Banków Polskich raportu InfoKREDYT. Czego dowodzi najświeższe opracowanie? Okazuje się m.in., że obecne zadłużenie polskich gospodarstw domowych względem PKB sięga 35%, co jest jednym z najniższych rezultatów na terenie całej Europy. Wprawdzie w ostatniej dekadzie podnieśliśmy wartość naszych zobowiązań kredytowych aż trzykrotnie, to jednocześnie, w efekcie rosnących wynagrodzeń, to jednocześnie kredyty mieszkaniowe spłacamy o ponad 3 lta wcześniej niż 10 lat temu.

Zadłużenie Polaków 3x większe, ale na tle Europy wciąż bardzo dobrze

Coraz szybciej spłacimy kredyt za mieszkanie

Wiedza ekonomiczna do poprawy