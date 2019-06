Samozatrudnienie to brak szans na kredyt hipoteczny?

Własna działalność gospodarcza to krok, na który Polacy decydują się coraz częściej. Dane Eurostatu wskazują, że samozatrudnienie wybiera aż 18 proc. z nas. Taki wynik plasuje nas na silnej, trzeciej pozycji w Europie. I wprawdzie samozatrudnienie niewątpliwie daje poczucie niezależności, to ma również i swoje minusy. Jednym z nich jest mniejsza wiarygodność w banku, co oznacza m.in., że starania o kredyt hipoteczny będą okupione większym wysiłkiem niż w przypadku etatowca.

Samozatrudniony vs. umowa o pracę

- Klient na tak zwanym samozatrudnieniu, to de facto osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dlatego też przy kredycie hipotecznym banki stosują wobec niego takie same wymogi, jak w przypadku przedsiębiorcy. W celu uzyskania finansowania, działalność musi więc być prowadzona przynajmniej od 12, a często nawet od 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o kredyt – mówi Katarzyna Dmowska z ANG Spółdzielni.

Kredyt hipoteczny Czy przejście z etatu na samozatrudnienie utrudni otrzymanie kredytu hipotecznego?

Samozatrudnienie jako kontynuacja umowy o pracę

- Jeżeli uda nam się udokumentować, że prowadzona działalność jest kontynuacją dotychczasowej pracy: ta sama branża, ten sam profil, ten sam zakres usług, co na umowie o pracę, to niektóre banki podejmą się kredytowania takiej osoby już nawet po 3 miesiącach od założenia działalności gospodarczej – dodaje Katarzyna Dmowska.

Wprawdzie rodzime banki akceptują różne źródła dochodu, ale nie jest też tajemnicą, że preferowana przez nich forma zatrudnienia to umowa o pracę na czas nieokreślony. Jednak i w tym przypadku wymogi poszczególnych instytucji mogą się od siebie różnić. Niektórym bankom wystarczy, że umowa jest podpisana od trzech miesięcy, inne wymagają, aby datowała się na co najmniej rok wcześniej. Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, jeżeli kredytobiorca posiada umowę na czas określony. Wówczas - oprócz określonego czasu trwania umowy wstecz - najczęściej wymagany jest również 6-miesięczny okresu trwania umowy wprzód. Jeszcze trudniej może być przy samozatrudnieniu W przypadku własnej działalności liczy się również stabilność dochodów, a więc w miarę regularne wpływy każdego miesiąca. Musimy także pamiętać o solidnym i terminowym regulowaniu zobowiązań do Urzędu Skarbowego i ZUS. Wszelkie opóźnienia w płaceniu składek działają na naszą niekorzyść. Jest jednak dobra wiadomość dla tych, którzy zmienili jedynie formę zatrudnienia, a nie zakres pracy.