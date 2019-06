BIK prezentuje mapę aktywności kredytowej Polaków

Poziom aktywności kredytowej Polaków może stanowić punkt wyjścia do dyskusji na temat istoty finansowania, czyli także realizowania potrzeb i marzeń za pomocą pieniędzy pożyczonych od banku. U schyłku marca 2019 roku zobowiązanie finansowe, kredyt lub pożyczkę spłacał niemal co drugi Polak (48,3%). Z zaprezentowanej właśnie przez BIK mapy ukredytowienia wynika, że korzystanie z finansowania bankowego w poszczególnych województwach znacząco się różni. Najwyższy udział kredytobiorców w łącznej liczbie mieszkańców notuje się w województwie wielkopolskim (53,2%), najniższy w województwie świętokrzyskim (39%).

Kredytowa mapa Polski

- Zróżnicowanie aktywności kredytowej Polaków można częściowo tłumaczyć kilkoma czynnikami, które występują w różnym stopniu i natężeniu, przekładając się na otrzymany obraz poziomu ukredytowienia Polaków. Wśród determinantów znajdują się zarówno czynniki o charakterze ekonomicznym, jak i socjologicznym, demograficznym czy kulturowym – mówi prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.



- Wpływ na aktywność kredytową ma bowiem m.in. zróżnicowana skłonność do ryzyka w różnych obszarach kraju albo różnice w poziomie zamożności oraz poziom uzyskiwanych dochodów – dodaje prof. Rogowski.



Jakość w parze z aktywnością



- Podobnie, jak w przypadku ukredytowienia, przyczyn zróżnicowania w jakości obsługi kredytów w różnych regionach kraju, należy szukać w kilku aspektach, m.in ekonomicznych, socjologicznych, kulturowych czy demograficznych – mówi prof. Rogowski.



- Do czynników ekonomicznych można zaliczyć m.in. poziom dochodów, poziom bezrobocia, do czynników kulturowych, m.in.: podejście do konsumpcjonizmu (hedonizm vs konserwatyzm), społecznym (pożyczanie od rodziny i znajomych vs pożyczanie od instytucji finansowych), demograficznym – rozkład wiekowy osób zamieszkujących obszar danego województwa – tłumaczy Główny Analityk BIK.



Dobra analiza a decyzja o kredycie

Jak mieszkańcy poszczególnych regionów naszego kraju korzystają z kredytów w spełnianiu swoich marzeń? W odpowiedzi na to pytanie pomagają prezentowane przez BIK analizy geograficzne. Pokazują one skłonność do „życia na kredyt” w podziale na województwa. Rzeczywistą aktywność kredytową Polaków, BIK pokazuje za pomocą tzw. ukredytowienia. Jest to wskaźnik obrazujący, ile osób w stosunku do łącznej liczby dorosłych, zamieszkujących dany obszar Polski, posiada czynny kredyt bankowy, a więc spłacany obecnie kredyt konsumpcyjny , mieszkaniowy, limit kredytowy czy też kartę kredytową Już jeden rzut oka na przygotowaną przez BIK mapę kredytową Polski wystarczy, aby stwierdzić, że aktywność kredytowa Polaków jest dość zróżnicowana. Średni wskaźnik ukredytowienia dla Polski wynosi 48,3%. Najwyższe wartości wskaźnika już od kilku lat stabilizują się w zachodniej Polsce, a najniższe w południowo – wschodniej części kraju.Oznacza to, że najwięcej kredytów w stosunku do poziomu zaludnienia, mają mieszkańcy województw wielkopolskiego (53,2%), dolnośląskiego (52,2%) oraz lubuskiego (52,1%). Najmniej kredytów spłacają obecnie mieszkańcy województwa świętokrzyskiego, gdzie tylko 39,0% osób korzysta z kredytu.Terminowość spłaty kredytów, mierzona wartością wskaźnika NPL licznego na poziomie klientów, pokazuje liczbę kredytobiorców posiadających przynajmniej jedno opóźnione pow. 90 dni zobowiązanie kredytowe w stosunku do liczby wszystkich osób posiadających kredyty. Średnia wartość tego wskaźnika dla Polski wynosi 6,9%.Informacje z bazy BIK pokazują, że południowo - wschodnia część kraju obsługuje kredyty dużo lepiej niż północno – zachodnia. Dla przykładu, w województwie podkarpackim wskaźnik jakości wynosi 4,7% a w małopolskim 5,4%. Najniższą jakością, ilustrowaną wskaźnikiem NPL równym i powyżej 8%, charakteryzują się kredytobiorcy zamieszkujący północno - zachodnią Polskę, województwa lubuskie, śląskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie.Wynika z tego, że im wyższy poziom ukredytowienia, tym gorzej jest z terminową spłatą zobowiązań. Pytanie, skąd może wynikać zjawisko związane z bardziej sumiennym i odpowiedzialnym podejściem do spłacania rat kredytowych, i czy przyczyna tkwi tylko w odmienności kulturowej, stylu życia czy też we wspieraniu przez rodzinę, np. pomocy krewnych, w przypadku kłopotów finansowych.Chcąc dbać o swoją historię kredytową i regulować raty w terminie, należy odpowiedzialnie zaciągać nowe zobowiązania, rozważając zarówno swoją obecną sytuację finansową, jak i biorąc pod uwagę ewentualne nieprzewidziane okoliczności. W pierwszej kolejności warto dokonać autoanalizy swoich bieżących kredytów. Może w tym pomóc Analizator Kredytowy BIK, nowe analityczne narzędzie, standaryzujące sposoby indywidualnego przygotowania się do złożenia wniosku o kredyt bankowy, wspierające racjonalne podejście. Najpierw warto bowiem obliczyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia finansowego, by sprawdzić na ile kredyt bankowy pomoże urzeczywistnić własne marzenia.