700 000 zł od każdej instytucji ujętej w ewidencji PPK oraz dodatkowe 0,05% od jej aktywów. Tak właśnie przedstawiają się koszty uruchomienia i funkcjonowania portalu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Jeśli doliczyć do tego wydatki pracodawców na każdego pracownika, to staje się jasne, że nadchodzące miesiące muszą zaowocować wzrostem kosztów ponoszonych przez przedsiębiorców i zatrudnionych. Czy PPK to rzeczywiście dobre rozwiązanie?

Co dla pracodawcy?

- Trudno przewidzieć prawdziwe koszty PPK dla pracodawcy. Uzależnione jest to od różnych czynników (w tym liczby osób, które przystąpią do programu) – podkreśla Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o. Zwraca ona również uwagę na fakt, część składek na PPK płacona przez Skarb Państwa finansowana jest z Funduszu Pracy, czyli środków odprowadzanych przez pracodawcę: - Wdrożenie PPK oznacza też inne obowiązki po stronie pracodawcy. Takie rozwiązanie zwiększy koszty zatrudnienia w naszym kraju – podkreśla Marta Tomaszewska.

Jak odczuje to pracownik?

- W najbliższym czasie płace powinny utrzymać się na obecnym poziomie – prognozuje Marta Tomaszewska z Kalasoft.

- Dopiero po min. 3 latach od wprowadzenia PPK skala oszczędności pracowników będzie możliwa do zauważenia. Wtedy pojawi się też czas na pytanie o sens całego programu. O przyszłości PPK zadecyduje także układ sił politycznych w Polsce – podsumowuje Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie Kalasoft Sp. z o.o.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe PPK Ciężko jeszcze ocenić całkowity zakres zmian, które odczują pracodawcy i pracownicy po wejściu w życie PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną swe obowiązywanie wraz z początkiem nadchodzącego miesiąca. Na początku program wystartuje u największych pracodawców (np. w korporacjach, czy na uczelniach wyższych zatrudniających ponad 250 osób).Pracodawca wprowadzający PPK musi dokonać wyboru instytucji, która zarządzać będzie programem i zawrzeć z nią stosowną umowę. W porównaniu dostępnych ofert i podjęciu ostatecznej decyzji ma wspomagać go m.in. wspomniany we wstępie portal internetowy.Pracownicy już teraz powinni zainteresować się PPK. Automatyczne przypisanie do programu będzie odbywało się co 4 lata. To ważna informacja dla osób w wieku od 18 do 54 lat, które będą chciały wybrać inną formę oszczędzania. Warto zwrócić też uwagę na inne kwestie.Ocenia ona, że program długoterminowego oszczędzania na przyszłe emerytury jest potrzebny, choć nie powinien on zastępować państwa, jako podmiotu zapewniającego wypłatę emerytur (a tym samym godną starość).Na chwilę obecną ciężko ocenić całkowity zakres zmian, które odczują pracodawcy i pracownicy (po wejściu w życie PPK). O przyszłości systemu oraz innych rozwiązań emerytalnych zadecyduje wiele różnych czynników. Ważne, by program zachęcił (a nie zniechęcił) Polaków do poszukiwania sposobów oszczędzania na przyszłość.