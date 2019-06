Jak wynika z danych Grupy KRUK, u schyłku I kwartału 2019 roku wartość niezapłaconych przez Polaków rachunków, pożyczek czy kredytów przekroczyła poziom 36 mld zł, co w ujęciu rocznym oznacza wzrost o 7 mld zł. Takie zadłużenie dotyczy dziś 4,9 mln osób. Okazuje się jednak, że zadłużeni jesteśmy wszyscy. Każdy z nas posiada dług wobec naszej planety i - co gorsza - powiększa go nieustannie.

- Na poziomie deklaratywnym jesteśmy świadomi, że nasze decyzje zakupowe mają wpływ na środowisko. Niestety, jak pokazują nasze badania, podczas wizyty w sklepie zapominamy o tym. Co piąty ankietowany odpowiedział, że kupuje rzeczy, choć ich nie potrzebuje. Co dziesiąty z nas robi to, żeby poprawić sobie humor lub korzysta z promocji, żeby kupić taniej rzeczy, które w zasadzie nie są mu potrzebne. Dotyczy to m.in. zakupu ubrań, które aż 66% z nas finansuje za pomocą karty kredytowej – komentuje Agnieszka Salach z Grupy KRUK.

Kliknij, aby powiekszyć fot. RFsole - Fotolia.com Wszyscy mamy długi wobec planety Długi ekologiczne wynikają, m.in. z nieodpowiedzialnego kupowania.

Z czego wynikają długi?

- Z naszego badania wynika, że ponad 42% ankietowanych nie zwraca uwagi na datę przydatności do spożycia. Z kolei niemal co piąty badany przyznał, że kupuje za dużo jedzenia. To wskazuje, że dokładniejsze planowanie zakupów spożywczych mogłoby się przyczynić nie tylko do naszych działań proekologicznych, ale też do lepszego gospodarowania naszymi finansami – mówi Agnieszka Salach.

Jak to możliwe? Nie można zapominać, że wszyscy, każdego dnia korzystamy z zasobów Ziemi, które są w stanie się odnawiać jedynie przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W 1986 roku światowa konsumpcja po raz pierwszy w historii przewyższyła dostępne i zdolne do bieżącej odbudowy zasoby naszej planety*. Wpływ na to mają rozliczne czynniki dotyczące m.in. korzystania z gleby, lasów, paliw kopalnych, wody czy też emisja dwutlenku węgla. Jasne jest zatem, że ochrona środowiska jest dziś nierozłącznie związana z odpowiedzialną konsumpcją.Dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny wskazują, że w kwietniu bieżącego roku sprzedaż detaliczna w naszym kraju podskoczyła o 12% rdr. Dla porównania, rok wcześniej wzrost sięgał zaledwie 4%**. Jednocześnie z badania przeprowadzonego przez Grupę KRUK na panelu Ariadna w maju 2019 roku*** wynika, że aż 84,3% Polaków dostrzega wpływ odpowiedzialnego kupowania na ochronę środowiska naturalnego.Z roku na rok rośnie na przykład liczba odpadów tekstylnych, których produkcja wymaga ogromnych ilości wody i energii. Dlatego m.in. przed dużymi koncernami odzieżowymi stoją wielkie wyzwania proekologiczne. Dbanie o środowisko dotyczy każdego z nas. I to również od nas zależy, jak dużo zasobów zaoszczędzimy, myśląc o ograniczeniu takich zakupów i o przyszłych pokoleniach. Skorzysta na tym również nasz portfel. Uzupełnianie garderoby ubraniami z tzw. drugiej ręki jest tańsze i bardziej odpowiedzialne pod względem dbania o środowisko. To także jeden z wielu przykładów na lepsze zarządzanie domowym budżetem.Te finansowe głównie z niezapłaconych rachunków i płatności. Z danych Grupy KRUK na koniec I kwartału 2019 roku wynika, że długi Polaków dotyczyły głównie niezapłaconych w terminie rat kredytów bankowych. Zmaga się z nimi ok. 39% zadłużonych osób. Na drugim miejscu są zaległe płatności wobec innych instytucji finansowych, w tym firm pożyczkowych (stanowią one 17% nieopłaconych zobowiązań). Z kolei z terminowym opłaceniem rachunków telefonicznych kłopot miało 16% klientów Grupy KRUK.Długi ekologiczne wynikają, m.in. z nieodpowiedzialnego kupowania. Z badania Grupy KRUK wynika na przykład, że aż 49% respondentów zdarza się wyrzucać żywność do śmietnika – liderami są tu głównie osoby młode pomiędzy 18. a 34. rokiem życia. Jedzenie częściej wyrzucają też osoby mieszkające w dużych miastach powyżej 500 tys. Badanie pokazało, że jest pewnego rodzaju zależność – im większa miejscowość, tym więcej osób deklaruje, że wyrzuca jedzenie.