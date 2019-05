Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca. Coraz więcej wniosków

Bardzo dobra sytuacja na rynku pracy zachęca do kupowania mieszkań nie tylko Polaków, ale także imigrantów. Szacujemy że z pomocą ekspertów Expandera obcokrajowcy uzyskali w ubiegłym roku kredyty hipoteczne na kwotę blisko 200 mln zł. Wiele wskazuje na to, że ten rok będzie pod tym względem jeszcze lepszy. Podpowiadamy jakie formalności muszą dopełnić obcokrajowcy, aby kupić mieszkanie i uzyskać kredyt hipoteczny w Polsce.

Kliknij, aby powiekszyć fot. piotr290 - Fotolia.com Coraz więcej kredytów hipotecznych dla obcokrajowców Do banków, które dzisiaj oferują kredyt hipoteczny obcokrajowcom z tymczasowym zezwoleniem na pobyt, należą między innymi: Pekao SA, Millenium, mBank, PKO BP, ING Bank Śląski i Alior Bank.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca – co jest wymagane

Z ubiegłorocznego raportu ARC Rynek i Opinia wynika, że większość (59%) mieszkających w naszym kraju Ukraińców wiąże swoją przyszłość z Polską. W badaniu prawie połowa z nich stwierdziła, że planuje kupić w naszym kraju mieszkanie. Z tej grupy aż 65% osób zamierzało zaciągnąć kredyt hipoteczny. Dane Expandera wskazują, że na deklaracjach się nie skończyło i że wielu Ukraińców faktycznie kupuje mieszkania w Polsce. Chętnie korzystają oni z pomocy ekspertów finansowych, gdyż nie znają realiów polskiego rynku.Niestety nie znamy jeszcze pełnego obrazu sytuacji. Dane na temat łącznej liczby mieszkań zakupionych przez obcokrajowców w 2018 r. niedługo opublikuje MSWiA. W 2017 r. obcokrajowcy kupili 4822 mieszkania i 1563 lokale użytkowe. Co czwarte z nich stało się własnością obywatela Ukrainy. Najchętniej wybieranymi przez naszych wschodnich sąsiadów lokalizacjami są duże miasta. Zdecydowanie dominują trzy z nich: Warszawa, Kraków i Wrocław. Ukraińcy bez przeszkód mogą kupować mieszkania w Polsce . Do zakupu finansowanego bez udziału kredytu nie są wymagane żadne szczególne dokumenty. W rzeczywistości nabywca nie musi nawet fizycznie przebywać w Polsce. W takim przypadku może ustanowić pełnomocnika, który za niego dopełni formalności. Wyjątek stanowią m. in. mieszkania znajdujące się w strefie przygranicznej czy nieruchomości z działką (np. dom). Wtedy potrzebne jest zezwolenie MSWiA.Jeśli chodzi o formalności związane z zaciągnięciem kredytu hipotecznego, to nie różnią się one znacznie w stosunku do wymagań odnośnie Polaków. Trzeba posiadać stałe źródło dochodu oraz przynajmniej 10% wkładu własnego. Cudzoziemcy muszą też przedstawić dokumenty, które potwierdzą, że są w Polsce legalnie. Jeśli ktoś posiada zezwolenie na pobyt stały lub kartę rezydenta długoterminowego UE, to kredyt uzyska niemal w każdym banku. W przypadku osób posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, warunkiem otrzymania środków z banku jest posiadanie karty pobytu, ważnej przynajmniej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.Do banków, które dzisiaj oferują kredyt hipoteczny obcokrajowcom z tymczasowym zezwoleniem na pobyt, należą między innymi: Pekao SA, Millenium, mBank, PKO BP, ING Bank Śląski i Alior Bank. Niektóre z nich nie wymagają nawet posiadania numeru PESEL.Warto też dodać, że Biuro Informacji Kredytowej dostosowało się do zmieniających się realiów na rynku kredytowym. Prowadzi ono współpracę ze swoimi dwoma odpowiednikami z Ukrainy, co owocuje zwiększeniem informacji na temat historii kredytowej Ukraińców. To ważne, bo brak historii kredytowej nieco utrudnia uzyskanie kredytu hipotecznego. Jeśli natomiast ktoś już zaciągnąć jakiś kredyt i spłacił go w terminie, to nawet jeśli działo się to na Ukrainie, to i tak poprawi to jego szanse na kredyt w Polsce.Banki wprowadzają także ułatwienia dla emigrantów ze wschodu w postaci stron internetowych, aplikacji mobilnych a nawet Call Center w języku ukraińskim. Wszystko to na ma celu uproszczenie nowej grupie klientów skorzystanie z bogatej oferty kredytowej w Polsce.