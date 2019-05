Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stały się w naszym kraju faktem. Niestety nie brakuje czynników, które są w stanie ograniczyć ich rozwój. Mowa tu chociażby o trudnościach w oszacowaniu całkowitych kosztów PPK, niezbyt pochlebnej opinii Polaków o narzędziach emerytalnych (jak np. OFE), czy też o niedostatecznej wiedzy na temat wprowadzanych właśnie rozwiązań. Eksperci są przekonani, że do pokonania tych barier niezbędna jest edukacja społeczeństwa, ale przede wszystkim - czas. Pierwsze efekty PPK widoczne będą bowiem dopiero za kilka ładnych lat.

Pozorna dobrowolność

- Kampania promocyjna PPK nie informuje w pełni o wszystkich aspektach programu. Idea wydaje się prosta i słuszna. PPK to dobrowolny program, który jest finansowanych z trzech źródeł (tj. pracodawca, pracownik i Skarb Państwa). Określenie „dobrowolny” może być jednak mylące. Przystąpienie do programu nie jest obowiązkowe, ale wyłącznie wtedy, gdy pracownik złoży odpowiednią rezygnację z uczestnictwa w PPK. Wraz z uruchomieniem programu każdy pracownik w wieku 18 -54 lat zostaje automatycznie do niego przypisany. Pracodawca nie może np. zniechęcić go do przystąpienia do PPK. Grożą za to kary finansowe.

Koszty i rozwiązania

W mojej opinii trudno przewidzieć prawdziwe koszty PPK dla pracodawcy. Uzależnione jest to od różnych czynników (w tym wielkości zakładu pracy i liczby osób, które przystąpią do programu). Przykładowo, koszty pracodawcy za pracownika, który otrzymuje 3500 brutto wynoszą rocznie ponad 50 tys. zł brutto. Gdy doliczymy do tego podstawowe wpłaty na PPK, roczne koszty wzrosną do ponad 51 tys. zł brutto. Co więcej, część płacona przez Skarb Państwa finansowana jest z Funduszu Pracy, czyli składek odprowadzanych przez pracodawcę.

Jaka przyszłość czeka PPK? rzez najbliższe lata PPK będzie funkcjonował jako program. Pozorna „dobrowolność" może wbrew pozorom wpłynąć na jego powodzenie.

Wdrożenie PPK oznacza też inne obowiązki po stronie pracodawcy. Musi on wybrać instytucję finansową, która będzie zarządzać PPK. Reasumując, takie rozwiązanie zwiększy koszty zatrudnienia w naszym kraju. W najbliższym czasie płace powinny utrzymać się jednak na obecnym poziomie.



PPK ma raczej negatywny wydźwięk w opinii publicznej. Pomimo zapisu w ustawie, że środki zgromadzone w PPK są środkami uczestnika wciąż istnieje powszechna obawa, że Państwo (podobnie, jak w przypadku OFE) dokona transferu tych środków, a pracownicy zostaną bez oszczędności w wieku emerytalnym. Ważna jest więc edukacja w tym temacie skierowana do różnych grup odbiorców.

Przyszłość PPK

Przez najbliższe lata PPK będzie funkcjonował jako program. Pozorna „dobrowolność” może wbrew pozorom wpłynąć na jego powodzenie. Osoby, które nie będą chciały przystąpić do PPK, mogą zapomnieć, by się z niego wypisać. Co ciekawe automatyczne przypisanie do PPK będzie odbywało się co 4 lata. W obecnym kształcie przepisów oznacza to, że co 4 lata pracownik będzie musiał złożyć ewentualną rezygnację uczestnictwa w programie.



Należy zauważyć, że dopiero po min. 3 latach od wprowadzenia PPK skala oszczędności pracowników będzie możliwa do zauważenia. Wtedy pojawi się też czas na pytanie o sens całego programu. O przyszłości PPK zadecyduje także układ sił politycznych w Polsce. Mimo wszystko uważam, że taki program to dobry pomysł. Nie powinien on jednak zastępować Państwa, jako podmiotu zapewniającego wypłatę emerytur, a jednocześnie godną starość – podsumowuje Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o.

1 stycznia 2020r. (dla podmiotów zatrudniających min. 50 osób);

1 lipca 2020r. (dla podmiotów zatrudniających min. 20 osób);

1 stycznia 2021r. (dla pozostałych podmiotów oraz osób zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych).

Już od 1 lipca 2019 r. największe firmy, tzn. podmioty zatrudniające powyżej 250 osób, muszą utworzyć Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Na pierwszy ogień pójdą więc korporacje, ale również m.in. uczelnie wyższe.Komentarza odnośnie sytuacji związanej z wejściem w życie PPK udzieliła Marta Tomaszewska, Kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o.:Warto zwrócić również uwagę na to, że kolejne etapy wdrożenia PPK zaplanowano na:Czas pokaże, czy i w jakim kierunku rozwiną się Pracownicze Plany Kapitałowe. Ważne, by z ich wdrożenia w największych podmiotach gospodarczych były wyciągane szersze wnioski. Mogą one służyć ulepszaniu programu dla wszystkich pracodawców i pracowników.