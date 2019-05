Do oszczędzania pieniędzy motywują nas narodziny dziecka

Przeciętny wiek, w którym statystyczna polska kobieta decyduje się na urodzenie pierwszego dziecka systematycznie się wydłuża. W 2017 roku było to 27,3 lat. Za taki obrót spraw odpowiada przede wszystkim to, że dziś na założenie rodziny decydujemy się przeważnie wówczas, gdy osiągamy stabilność finansową. Jak prezentuje się obraz współczesnej polskiej rodziny? Jaki jest jej stosunek do budowania bezpieczeństwa finansowego? Tym kwestiom przygląda się Nationale-Nederlanden.

Tradycja na pierwszym miejscu

Inwestycja w rodzinę

Kliknij, aby powiekszyć fot. spyrakot - Fotolia.com Kobieta w ciąży Narodziny dziecka mobilizują Polaków do oszczędzania.

Rodzicielstwo w parze z odpowiedzialnością

„Do ojca po grosz, do matki po koszulę”

Z opracowanego przez CBOS raportu "Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego", w życiu Polaków rodzina nie tylko odgrywa kluczową rolę, ale wręcz ją umacnia. 84 proc. ankietowanych deklaruje chęć powielenia tradycyjnego modelu, w którym zostali wychowani. Schematem, który zdecydowanie dominuje, jest dwupokoleniowa rodzina, a więc rodzice i dzieci.Na chęć posiadania potomstwa wskazujemy niemal wszyscy. Innej odpowiedzi udzieliło zaledwie 2 na 100 ankietowanych. Wśród tych, którzy planują dzieci, połowa chciałaby, aby było ich dwoje, a ponad jedna czwarta marzy o trójce. Dane napływające z GUS dowodzą jednak, że liczba zawieranych w Polsce małżeństw już od dawna maleje, co nie pozostaje bez wpływu na dzietność naszego społeczeństwa. Co więcej, przewidywania wskazują, że ta tendencja ulegać będzie nasileniu.Pomniejszony współczynnik dzietności jest problemem całej Europy. Według Eurostatu, w 2017 roku żadne europejskie państwo nie zbliżyło się do poziomu wskaźnika o wartości 2,1, który pozwala utrzymać prostą zastępowalność pokoleń. W Polsce jedną z odpowiedzi na ten problem miał być program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - „Rodzina 500 plus”. W świetle oficjalnych danych, od początku trwania projektu współczynnik dzietności wzrósł nieznacznie z 1,29 w 2015 roku do 1,45 w 2017 roku. Program przyczynił się przede wszystkim do znacznej poprawy sytuacji materialnej wielu rodzin. Do tej pory ze świadczenia skorzystało ponad 3,6 mln dzieci, a po jego rozszerzeniu w lipcu 2019 r. liczba uczestników ma wzrosnąć nawet do 6,8 mln.Co więcej, projekt „Rodzina 500 plus” pomógł wzmocnić pozycję Polski w unijnym rankingu świadczeń rodzinnych. Jeszcze przed wdrożeniem programu plasowaliśmy się na szarym końcu. Według raportu PwC „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE - 2017” po 12 miesiącach od rozpoczęcia programu, roczne wsparcie Polski w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych kształtowało się na poziomie 8 225 zł, co dawało nam miejsce w połowie stawki. W zestawieniu wyprzedziliśmy, m.in. kraje sąsiedzkie – Czechy i Słowację. Jednak do lidera rankingu, którym od lat jest Luksemburg, jeszcze sporo nam brakuje. Tam średnia kwota bezpośredniej pomocy w zakresie ulg na dzieci i świadczeń rodzinnych wynosi aż 7 538 euro, czyli 32,1 tys. zł.Jak pokazuje raport Nationale-Nederlanden „Dojrzałość finansowa Polaków” - lubimy myśleć o sobie jako o osobach dojrzałych i świadomych. Jednak dopiero wraz z zawarciem związku małżeńskiego i pojawieniem się dzieci, wzrasta poczucie większej odpowiedzialności, w tym konieczności zadbania o finansową przyszłość rodziny. Według respondentów troska o rodzinę oraz kontrolowanie wydatków to główne przejawy ich odpowiedzialności. Na taką odpowiedź wskazało ponad dwie trzecie ankietowanych. Co ciekawe, prawie połowa z nich zaczyna oszczędzać właśnie z myślą o przyszłości swoich dzieci . Jak wynika z raportu – odpowiedzialność za bliskich nie wymaga wyrzeczeń. Niemal 90 proc. zgadza się ze stwierdzeniem, że można ją połączyć z realizacją swoich pasji oraz marzeń.Choć w ciągu ostatnich dziesięcioleci model rodziny ulegał modyfikacjom, niektóre aspekty pozostały niezmienne i podtrzymują tradycyjne podejście. Wygląda na to, że dawne polskie przysłowie „do ojca po grosz, do matki po koszulę” pozostaje w mocy. Ojciec wciąż kojarzy się z finansami i bezpieczeństwem, a matka z troską i dbałością o ognisko domowe. Według badania Nationale-Nederlanden – kobiety zdecydowanie częściej prowadzą zdrowy tryb życia oraz regularnie wykonują badania profilaktyczne. Taki nawyk zadeklarowało aż 64 proc. pań. Nie jest tajemnicą, że także one w głównej mierze troszczą się o zdrowie najmłodszych, chodząc z nimi na badania i wizyty kontrolne. Panowie z kolei częściej myślą o finansowych konsekwencjach choroby, dbając o zaplecze finansowe na wypadek zachorowania. Dla ponad 2/3 ankietowanych ojców zarabianie pieniędzy na potrzeby rodziny to przejaw odpowiedzialności.