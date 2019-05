Maj to tradycyjnie już miesiąc, w którym rodzice dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii Świętej muszą liczyć się ze wzmożonymi wydatkami. Jest ich niemało. Począwszy od stroju, poprzez dodatki, po opłaty związane z uroczystością i przyjęciem dla zaproszonych gości. To ostatnie bywa coraz wystawniejsze. To już nie tylko suto zastawiony stół, ale często również atrakcje dla najmłodszych. Ile trzeba zapłacić za organizację komunii? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwał serwis OLX.

Ubranie i dodatki

Wianek - od 45 do 85 zł

Opaska - od 20 do 45 zł

Bransoletka - ok. 15 zł

Wianek na kok - 40 zł

Rękawiczki - od 15 do 30 zł

Torebka - ok 30 zł

Pelerynka - ok. 70 zł

Ozdoba świecy - ok. 10 zł

Miejsce i atrakcje

Usługi w jednym miejscu

Z najoryginalniejszych propozycji uatrakcyjnienia przyjęcia komunijnego, jakie znajdują się w naszym serwisie można wymienić malowanie portretów gości czy ofertę firmy zajmującej się robieniem lodów tajskich - mówi Paulina Rezmer z serwisu OLX. - Rodzice, którzy sami mają duży sentyment do czasów swojego dzieciństwa mogą też zamówić na przyjęcie dostawcę waty cukrowej czy lemoniady, którą z pewnością chętnie poczęstują się zarówno starsi, jak i młodsi.

- Mamy zamówienia zarówno na komunie, jak i na wesela - przyznaje Kamil Dubiel z firmy The Gray Pork BBQ. - Nasi klienci często decydują się na taką formę cateringu zamiast tradycyjnych przystawek, czy po prostu jako urozmaicenie - tłumaczy.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, największa liczba ogłoszeń z frazą "komunia" publikowana jest w kategoriach "Dla dzieci" oraz "Moda". To właśnie tam już z początkiem marca użytkownicy intensywnie zaczynają umieszczać ogłoszenia dotyczące sukienek i garniturów komunijnych. Ich aktywność słabnie u schyłku maja, czyli po zakończeniu uroczystości w większości parafii.Jednym z zasadniczych elementów uroczystości komunijnych jest odpowiedni strój. I wprawdzie nie brakuje parafii, które hurtowo zamawiają dla dzieci jednolite alby, to ciągle jednak w wielu miejscach kupno stroju spoczywa na barkach rodziców. Ci ostatni mogą skorzystać około 18 tys. ofert użytkowników OLX. Koszt samej alby to wydatek rzędu 80 - 180 zł. Głębiej do kieszeni sięgną oczywiście rodzice dziewczynek, które do prostego stroju chętnie dobierają dodatki.Przykładowy cennik z serwisu OLX w kategorii Usługi:Elegancko będą wyglądać również w tym samym zestawie np. butonierka dla taty czy ojca chrzestnego (ok. 5 zł) oraz opaska lub bransoletka dla mamy lub matki chrzestnej (od 15 zł).Organizując przyjęcie należy najpierw zastanowić się, gdzie ugościmy rodzinę i przyjaciół. Coraz popularniejsze jest wynajęcie sali w zamkniętym, wynajętym obiekcie. Jeśli jednak spóźniliśmy się z rezerwacją albo chcemy urządzić przyjęcie po swojemu, warto skorzystać z opcji wynajęcia namiotu. Zadaszenie z powodzeniem może stanąć na naszym ogrodzie. W usługę jego wynajęcia często wliczony jest transport, montaż i demontaż.Cena najmu uzależniona jest od wielkości namiotu oraz od tego, czy wynajmujemy obiekt wraz z krzesłami i stołami. Za namiot 3x6m zapłacimy średnio ok. 350 zł na terenie dużego miasta. Za duży, o metrażu 5x8m zapłacimy ok 500 zł.Niezależnie od tego, czy przyjęcie odbędzie się w lokalu, czy w domu, trzeba zapłacić za jedzenie. Catering dla jednej osoby to - w zależności od menu - od 80 zł (dwudaniowy obiad, deser i kawa) do 170 zł (obiad, deser, kolacja, przystawki na zimno).Coraz popularniejsze stają się też candy bary, czyli dekoracyjne stoły ze słodkimi przekąskami, ciastkami i deserami. Koszt takiej atrakcji to ok 25 zł od osoby.Jeśli decydujemy się urządzić przyjęcie na własną rękę, w ogrodzie, i mamy wystarczająco dużo miejsca, warto pomyśleć o dodatkowych atrakcjach dla dzieci. Dmuchaną zjeżdżalnię wraz z transportem i montażem wynajmiemy za ok. 300 zł za 4 godziny.Usługi animatorów, którzy kreatywnie zorganizują czas najmłodszym kosztują ok. 300 zł. Do najpopularniejszych należą malowanie twarzy, modelowanie balonów, zabawy z chustą, czy bańki mydlane w rozmiarze XXL.W tym sezonie popularne są również ścianki kwiatowe, które świetnie nadadzą się jako tło do zdjęć. Kosz takiego urozmaicenia przyjęcia to od 200 do 350 zł, warto więc zainwestować w usługę gdy sami prowadzimy lokal i chcemy urozmaicić przyjęcie gościom.Moda na popularne na ślubach reportaże fotograficzne przeniosła się także na komunie. Coraz więcej osób korzysta z takiej usługi. Wynajęcie fotografa, który będzie nam towarzyszył podczas przyjęcia oraz podczas uroczystości w kościele to koszt od 150 do nawet 500 zł.Serwis OLX przychodzi z pomocą wszystkim tym, którzy planują zorganizować przyjęcie dla gości komunijnych. W kategorii Usługi znajdą oni blisko 4,5 tys. ofert od firm, które specjalizują się w obsłudze tego typu wydarzeń.Tym, którym odpowiadają bardziej odważne i nowoczesne formy kulinarne, może spodobać się pomysł zaproszenia na przyjęcie… food trucka.Sam koszt wynajmu food trucka to ok. 200 zł. Do tego należy doliczyć koszty posiłków.